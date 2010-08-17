Під Полтавою затримали «соромливого» палія лісів

Під Полтавою затримано палія лісів.

Про це УНІАН повідомила помічник начальника Головного управління МНС у Полтавській області Світлана РИБАЛКО.

За її словами, поблизу села Терентіївка Полтавського району жителі, проїжджаючи повз ліс, побачили дим, що підіймався над деревами, і вирішили перевірити осередок загоряння. «Молоді люди були дуже здивовані, коли побачили винуватця підпалів. Саме у той час він запалював черговий жмут лісової підстилки. Очевидці одразу звернулися на найближчий міліційний пост і повідомили про пожежу. Працівниками міліції вдалося «на гарячому» затримати палія», - сказала С.РИБАЛКО.

Його доставлено до Полтавського райвідділу міліції для з`ясування всіх обставин події.

Збиток лісу палій таки завдав: від запаленої ним у лісі сухої хвої вогонь перекинувся на територію біля залізниці, де вигорів більш як гектар сухої трави.

У міліції повідомляють, що затриманий не може пояснити мотивів свого вчинку, «соромливо знизує плечима і запевняє, що більше таке робити не буде».