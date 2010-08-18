Україна і Молдова узгодили статутні документи щодо єврорегіону «Дністер»

Україна та Молдова узгодили статутні документи щодо створення єврорегіону «Дністер».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні міжнародного співробітництва та євроінтеграції Вінницької облдержадміністрації.

Під час зустрічі, яка відбулась в м. Сороки (Молдова), представники делегацій обох країн обговорили ряд статутних документів майбутнього єврорегіону, зокрема, Статут єврорегіону «Дністер», регламент діяльності Ради єврорегіону та його Координаційного центру і Установчий договір.

Сторони прийшли до єдиного варіанту статутних документів, що дає змогу завершити юридичну сторону організації єврорегіону.

Під час обговорення були присутні представники Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова, Держканцелярії Уряду Республіки Молдова та представник Посольства України у Республіці Молдова, а також делегація Вінницької області.

Обговорення та дискусії проводились у присутності незалежного експерта з Угорщини.

Сторони домовились про те, що узгоджений варіант документів буде надісланий на погодження до відповідних центральних органів влади в своїй країні.

Як повідомляв УНІАН, у 2005 році тодішній голова Вінницької обласної державної адміністрації Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ ініціював створення міждержавного територіально-регіонального об`єднання «Єврорегіон «Дністер», який повинен об`єднати територію Вінницької, Одеської, Хмельницької, Чернівецької областей і Республіки Молдова, як сусідніх регіонів, що межують по річці Дністер.

Створення єврорегіону «Дністер» дозволить більш продуктивно вирішувати екологічні і енергетичні проблеми, освоювати надра, зберігати національні українські і молдовські етноси у містах проживання українців і молдаван.

Проект був ініційований, проте не реалізований. У лютому 2009 року роботу зі створення єврорегіону „Дністер” відновлено.