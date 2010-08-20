Янукович глибоко сумує з приводу смерті Олеся Ульяненка

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив співчуття у зв‘язку зі смертю відомого українського письменника Олеся Ульяненка.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

“Глибоко сумую з приводу передчасної смерті талановитого українського літератора Олеся Ульяненка”, - зазначив глава держави і висловив щирі співчуття матері, близьким та друзям покійного, його численним прихильникам.

Як повідомляв УНІАН, український письменник О.Ульяненко помер 18 серпня на 49-му році життя.

О.Ульяненко відомий за своїм романом "Сталінка", за який у 1997 році отримав малу Шевченківську премію. Усього письменник написав близько 20 романів.