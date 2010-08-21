Міністерство оборони дозволило святкові феєрверки в дев’яти містах

У зв`язку з покращенням погодних умов Міністерство оборони дозволило проведення святкових феєрверків у 9-ти українських містах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, відповідний наказ підписав міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ.

Згідно з наказом, 24 серпня о 22.00 святкові феєрверки відбудуться у Києві, Севастополі, Одесі, Керчі, Вінниці, Львові, Житомирі, Рівному та Дніпропетровську.

У Києві на честь 19-ої річниці Незалежності України салютуватимуть 20 залпами з 5-ти позицій: Володимирської гірки, майданчика біля музею Великої Вітчизняної війни, парку Перемоги, проспекту Маяковського, стадіону Національного університету оборони.

Разом з тим, Київміськдержадміністрація наголошує на необхідності дотримання правил протипожежної безпеки під час святкових і вихідних днів та закликає киян не використовувати самостійно пожежонебезпечні піротехнічні засоби.