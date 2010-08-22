Урочисто відкрито пам’ятник Івану Огієнку

У селищі Брусилів Житомирської області, на батьківщині українського мовознавця, історика, державного та церковного діяча Івана Огієнка 21 серпня урочисто відкрито йому пам’ятник.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистостях з цієї нагоди біля музею І.Огієнку взяли участь керівники обласної та районної влади, народний депутат України Іван ЗАЄЦЬ, земляк брусилівчан, екс-мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО, провідні українські письменники, громадськість, історики та журналісти.

Споруджений коштом спонсорів, влади та громадськості бронзово-гранітний пам’ятник відкрили керівники області.

Коментуючи подію журналістам, голова облдержадміністрації Сергій РИЖУК повідомив, що відкриттям пам’ятника всесвітньо відомому вченому, професору, міністрові Української народної республіки, поету Івану Огієнку, або ж як його ще називали – митрополиту Іларіону, на Житомирщині продовжується давно розпочате вшанування його пам’яті.

Довідка УНІАН. І.Огієнко є визначним українським мовознавцем, державним і церковним діячем та педагогом. В останні роки ім’я І.Огієнка та його наукова спадщина все активніше повертаються в Україну. У Києві і Львові в останні роки значними накладами перевидані його найголовніші фундаментальні праці – «Українська культура», «Історія української літературної мови» та інші. На Житомирщині започаткована і щорічно вручається всеукраїнська премія за здобутки на літературній та історичній ниві, яка носить ім’я І.Огієнка.