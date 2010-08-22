23-річна жінка вбила рідну сестру

У Шепетівці на Хмельниччині 23-річна жінка під час з’ясування стосунків з молодшою, 20-річною сестрою, завдала їй смертельного ножового поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області.

“Скандал між дівчатами стався через невдоволення старшої сестри спілкуванням потерпілої з їхнім спільним знайомим. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, жінка почала виховувати сестру, доводячи їй, що парубок - зовсім не той, за кого себе видає. У дівчат виникла бійка, під час якої старша завдала ножового поранення молодшій сестрі”, - зазначається у повідомленні.

Потерпіла від отриманого поранення померла у лікарні.

Її кривдницю наразі затримано і, згідно із частиною 2 статті 121 ККУ, їй загрожує до 10 років позбавлення волі.