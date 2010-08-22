Три університети отримали статус національних

Указ президента

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав укази про надання трьом університетам статус національного. Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, статус національного отримали Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського, Одеський державний медичний університет та Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського.

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