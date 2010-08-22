Встановлено рекорд України в категорії "Розміри"

У Тернополі встановили рекорд України, розгорнувши національний прапор завдовжки 9,5 км.

Як передає кореспондент УНІАН, прапор розгорнули з нагоди 19-ї річниці проголошення Незалежності України навколо Тернопільського ставу, що розташований в центральній частині міста. Стяг тримали близько 2 тис. молодих людей-ровесників Незалежності, які приїхали до Тернополя з усієї області, а також усі бажаючі.

Рекорд фіксувався з катера та літака. За проведення акції представник фонду Книги рекордів України Олександр БУРМИЦЬКИЙ вручив голові облдержадміністрації Михайлу ЦИМБАЛЮКУ диплом, які засвідчує встановлення рекорду.

В документі вказано, що рекорд встановлено в категорії «Розміри». «Акцію було проведено на високому організаційному рівні, настільки переконливого за довжиною прапора в Україні ще не розгортали. Можливо, щось подібне було за кордоном, але точно, що не з нашим національним стягом», – зауважив О.БУРМИЦЬКИЙ.

Як повідомив голова М.ЦИМБАЛЮК, після проведення акції синьо-жовтий стяг буде поділено на 6 тисяч менших сегментів – прапорів, які розповсюдять серед навчальних та медичних закладів області, бібліотек, закладів культури, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Також частини рекордного стягу передадуть в усі музеї області.

«Завдяки цій ініціативі буде можливість оновити стяги та й символічно, що над приміщення державних установ майорітиме часточка нашого рекордного стягу», – зазначив керівник області.