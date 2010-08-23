Українська молодь Москви проведе флеш-моб «Дев‘ятнадцять»

24 серпня українська молодь Москви проведе на вулицях російської столиці флеш-моб під назвою «Дев‘ятнадцять».

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у РФ організатори акції, учасники флеш-мобу у народному та жовто-блакитному одязі і з українською символікою (прапорами, фанатськими шаликами тощо) пройдуть місцями, пов‘язаними з Україною. Серед місць, які збирається відвідати молодь, пам‘ятний знак дружби України і Росії біля Київського вокзалу, пішохідний міст імені Богдана Хмельницького, пам‘ятники Лесі Українці, Тарасу Шевченку і Миколі Гоголю, а також Культурний центр України в Москві.

Учасники акції випустять у небо сині та жовті повітряні кульки, а також покладуть до пам‘ятників жовто-блакитні квіти.

Літературна частина свята включатиме виконання Гімну України та патріотичних віршів про Україну біля пам‘ятника Тарасу Шевченку, а також народних пісень на Старому Арбаті.

Також на вулицях пройде міні-опитування москвичів на тему знання України і розуміння української мови. «Хто правильно вимовить слово «паляниця», той отримає від нас невеликий подарунок», - повідомили організатори.

Крім того, учасники акції виготовлять велику листівку «З днем народження, Україно!», на якій усі бажаючі напишуть свої побажання.

Молодь також відвідає концерт капели бандуристів ім. Платона Майбороди у Культурному центрі України,

Також молоді люди частуватимуться тортом з написом «З днем народження, Україно!», на якому запалять 19 свічок.

Організатором акції виступає Український молодіжний клуб.