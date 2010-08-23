Єжель встановив в армії нову традицію

Відсьогодні у Збройних силах України встановлено новий ритуал – щоденне підняття Державного прапора.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони, про це заявив керівник військового відомства Михайло ЄЖЕЛЬ на церемонії підняття Державного прапора України, що відбулася сьогодні на території Міноборони.

«Своїм наказом я встановив у Збройних силах України нову традицію – щоденний ритуал підйому Державного прапора України. Відтепер кожного дня у кожній військовій частині день розпочинатиметься з підняття Державного прапора України – символа держави, її честі і гідності. Це – один з найважливіших елементів виховання, це – любов до Батьківщини», - наголосив М.ЄЖЕЛЬ.