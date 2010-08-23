Прогноз синоптиків на День Незалежності
13:19, 23 серпня 2010Суспільство
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Дощ обіцяють лише одному регіону
Завтра вдень на крайньому заході України очікується короткочасний дощ, місцями грози, пориви 15-20 м/с. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°, вдень 28-33°; у Карпатах та горах Криму вночі 9-14°, вдень 17-22°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
У Київській області у вівторок опади не очікуються, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 28-33°. У Києві температура вночі 17-19°, вдень 30-32°.
Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 23-27°, у Дніпрі біля Києва 24°.
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