Ремонт музею Шевченка обійшовся в майже 67 мільйонів

На реконструкцію музею Тараса Шевченка у Каневі Черкаської області з державного бюджету було витрачено 66 млн. 836 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, у музеї переобладнано інтер’єр за ескізними розробками архітектора Лариси СКОРИК, реставровано фасад, а також виконано роботи з благоустрою прилеглої території.

Загальна вартість реконструкції музею Т.Шевченка та Національного Шевченківського заповідника - 96 млн. 452 тис. грн.

Довідка УНІАН. Шевченківський національний заповідник у Каневі Черкаської області є найдавнішим історико-культурним заповідником в Україні і першим із закладів гуманітарної сфери, удостоєних статусу національного (21 листопада 1989 року).