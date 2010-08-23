У Києві буде салют із 20 залпів

Святкування Дня Незалежності в Києві завершиться феєрверком.

Як повідомляє сайт КМДА, у зв`язку з покращенням погодних умов на переважній території країни, Міністерством оборони України прийнято рішення про дозвіл на проведення святкових феєрверків у 9-ти українських містах.

У столиці салютуватимуть 20 залпами з 5-ти позицій: Володимирської гірки, майданчика біля музею Великої Вітчизняної війни, парку Перемога (Дніпровський район), проспекту Маяковського (Деснянський район), стадіону Національного університету оборони України.

Разом з тим, Київська міська державна адміністрація наголошує на необхідності дотримання правил протипожежної безпеки під час святкових і вихідних днів та закликає киян не використовувати самостійно пожежонебезпечні піротехнічні засоби.

Українська правда