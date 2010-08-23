Чому загинула риба в Дніпро-Бузькому лимані

Однією з основних причин масової загибелі риби в Дніпро-Бузькому лимані 10 серпня став високий вміст сірководня у воді.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Херсонській області Олена ДЕНИСОВА. (УНІАН: 10 серпня в Дніпро-Бузькому лимані поблизу сіл Олександрівка і Софіївка Білозерського району Херсонської області було знайдено близько 1,28 млн. екземплярів загиблої риби. В основному це були карась і бичок).

О.ДЕНИСОВА відзначила, що за даними, отриманими від Державної екологічної інспекції в Херсонській області про проведені дослідження, встановлено високий вміст сірководня у воді - від 2,22 мг/дм куб до 7,3 мг/дм куб.

Крім того, в повідомленні наголошується, що у воді була перевищена гранично допустима концентрація (ГДК) інших речовин, зокрема, хлоридів, сульфатів, фосфатів. Екологи відзначають, що високий вміст сульфатних і хлоридних з`єднань погіршує смакові якості води, робить її малопридатною для багатьох технічних і господарських потреб, а також для зрошування полів.

Також у досліджених 7 пробах води з місця загибелі риби було зафіксовано низький вміст кисню. На різних глибинах вміст кисню у воді становив від 0,6 до 3 мг/дм куб при нормі не менше 6 мг/дм куб.

Крім того, за результатами досліджень з`ясувалося, що у воді було завищено і вміст біологічних домішок, що спричинило завищене біологічне споживання кисню.

Відзначається також, що вміст нітратів і нітритів у воді був нижчий за ГДК.