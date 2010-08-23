Андрухович підмітав місто і «вичавлював із себе совок»

Сьогодні івано-франківці намагалися позбутися радянського мислення.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на вулиці Незалежності молодь провела акцію «Вичави з себе совок».

Майже два десятки волонтерів, серед яких були відомі письменники та журналісти у вишиванках і спеціальній уніформі, прибрали вулицю міста від сміття, після чого зібрали в одну купку пластмасові лопатки для побутових відходів («совки») і під оплески переїхали їх катком.

На думку організаторів акції, у такий спосіб мешканці Івано-Франківська позбулися «совкового» та радянського типу мислення.

В акції також взяли участь депутати обласної та Івано-Франківської міської ради, письменники Тарас ПРОХАСЬКО та Юрій АНДРУХОВИЧ.

Проте, на думку відомого письменника Ю.АНДРУХОВИЧА «ніякими такими заходами нічого не зміниться». «До проблеми «совка» треба ставитися серйозніше, - сказав він журналістам. - Ми в ньому живемо. Бо ми живемо ще досі не в Україні, а в Радянському Союзі. І прибиранням вулиць ми цю владу не змінимо».