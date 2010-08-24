Міноборони просить в уряду 13,6 млрд. грн

На 2011 рік Міністерство оборони просить в уряду 13,6 млрд. грн. бюджетного фінансування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у понеділок повідомив журналістам міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ.

“У порівнянні з нинішнім роком оборонний бюджет 2011 року буде збільшений на 2,8 млрд. гривень”, - зазначив він.

За словами М.ЄЖЕЛЯ, у бюджетну пропозицію на 2011 рік на потреби Міністерства оборони закладено 13,6 млрд. грн. При цьому, уточнив міністр, майже вся ця сума – за загальним фондом.

М.ЄЖЕЛЬ також відзначив, що 21 серпня керівництво Міністерства оборони «пліч-о-пліч працювало з керівництвом Міністерства фінансів щодо обґрунтування бюджетної пропозиції на 2011 рік». «Упродовж трьох годин ми спільно розглядали кожну статтю, кожну позицію», - підкреслив М.ЄЖЕЛЬ.

Водночас міністр оборони визнав, що сума у 13,6 млрд. грн. «не є тією, яка б у повній мірі задовольнила би потреби Збройних сил України».

«Протягом останніх шести років Збройні сили фінансувалися за залишковим принципом. І сьогодні знайти ту цифру бюджету, яка б повністю відповідала потребам армії, надто складно. Але те, що сьогодні може держава, вона це для Збройних сил робить», - заявив М.ЄЖЕЛЬ.