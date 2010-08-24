У Севастополі ліквідували нарколабораторію

Велику партію наркотиків вилучено в результаті спецоперації УБОЗ в Севастополі. Трьох членів злочинної групи затримано і невдовзі стануть перед судом, повідомили УНІАН в УБОЗ УМВС України в місті Севастополі.

За оперативною інформацією, на території Гагарінського району міста функціонувала підпільна лабораторія з виготовлення й розповсюдження важких синтетичних наркотиків на основі амфетаміну. При перевірці інформація підтвердилася. Декілька місяців оперативники в умовах суворої конспірації документували злочинну діяльність наркодилерів.

До злочинної групи входили троє жителів Севастополя - двоє чоловіків і жінка. Всі вони жили на дачі, розташованій у садовому товаристві на території Гагарінського району. Сюди привозили сировину для виготовлення наркотиків, відтак доводили її до кондиції, фасували дозами. На дачі приймали численних клієнтів.

Під час обшуку у наркоторговців вилучено велику партію синтетичної наркотичної речовини на основі амфетаміну. Вилученого наркотика вистачило б на півтори тисячі доз. Точну кількість наркотичних засобів встановлює експертиза. Вилучено також пристосування для розфасовки наркотику.

З метою легалізації злочинних доходів виручені від продажу наркотиків гроші наркоділки вкладали в розвиток законного бізнесу - будували на ділянці гостьові будиночки, аби здавати їх в оренду відпочивальникам.

Членів злочинної групи затримано в порядку ст.115 КПК України. Найближчим часом їм буде вибрано запобіжний захід. Порушено кримінальну справу за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.