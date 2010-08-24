Патріарх Філарет помолився за Україну

24 серпня у патріаршому Свято-Володимирському кафедральному соборі відбулася Молитва за Україну. Очолив її Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Разом із ним молилися за процвітання нашої країни єпископат, духовенство та віруючі.

Помолитися за процвітання держави також прийшли лідер опозиції, голова партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко, голова Народного Руху України Борис Тарасюк, група народних депутатів.

Нагадаємо, що Молитва за Україну була традиційним заходом святкування Дня Незалежності і відбувалася у Святій Софії за участі представників різних конфесій України – членів Всеукраїнської ради церков. Цього року влада змінила цю багаторічну традицію і президент Янукович з прем’єром Азаровим молилися лише з однією конфесією – УПЦ, що перебуває у єдності з Московським Патріархатом.

“Нам сьогодні не дали помолитися разом. А тому ми молимося окремо за Україну”, - звертаючись до Бога сказав Патріарх Філарет.

Святійший звернувся до Бога з проханням утвердити Незалежність України, послати мудрість керівникам країни.

Молитва завершилася традиційним духовним гімном України “Боже, єдиний, великий, нам Україну храни”.