СБУ піймала спритників, які вивели в тінь 400 мільйонів грн.

Діяльність міжрегіонального злочинного угруповання, яке надавало послуги з конвертації коштів припинили співробітники управління Служби безпеки України у Черкаській області спільно з працівниками прокуратури У результаті проведеної у Києві спецоперації, під час передачі 230 тис. грн. готівки затримано трьох приватних підприємців: двох черкащан та киянина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі управління Служби безпеки України у Черкаській області, під час обшуку в приміщеннях, які використовувалися для незаконної діяльності, вилучено ще близько 570 тис. грн., бланки та печатки фіктивних підприємств. Встановлено, що зловмисники у Черкасах та одному з районних центрів області для прикриття злочинної діяльності створили чотири приватних підприємства, а також залучили низку фіктивних та діючих комерційних структур Києва, Дніпропетровська, які займалися мінімізацією та ухиленням від сплати податків і незаконним переведенням безготівкових коштів у готівку шляхом проведення безтоварних операцій.

Організатори конвертаційного центру знімали готівку з банківських рахунків та передавали разом із фальсифікованими бухгалтерськими документами «замовникам». Комісія за їхні послуги становила від двох з половиною до чотирьох відсотків від заявленої суми конвертації.

За попередніми підрахунками, впродовж 2008-2010 років спритники перевели до тіньового сектору економіки більш як чотириста мільйонів гривень. За матеріалами СБУ, прокуратура Черкаської області стосовно вказаних осіб порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч.2 ст. 366 (службове підроблення) ККУ. Нині триває досудове слідство.