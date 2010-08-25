У Коктебелі зберуться зірки джазу

З 3-го по 5-е вересня в Коктебелі на базі пансіонату «Блакитна затока» відбудеться другий міжнародний джазовий фестиваль «LIVE IN BLUE BAY».

Серед заявлених музикантів: Олексій Козлов і «Новий АРСЕНАЛ» (Росія), Сергій Манукян, Павло Чекмаковський, Артем Федотов, Валерій Гроховський (Росія), The Cleints Funk (Швейцарія), THE RADIO (Латвія), AMINA FIGAROVA sextet (Бельгія), BRASIL BOSSANOVA - Duduka Da Fonseca, Maucha Adnet, Helio Alves. ARK Ovrutski, Енвер Ізмайлов і гурт «Карадаг», Тамара Лукашова і квартет Олексія Петухова (Одеса), ALEXANDER MURENKO feat. “FUSION BAND” (м. Київ).

Фестиваль позиціонується, як виключно джазовий, відзначають організатори. Разом з виступами музикантів на головній сцені заплановані майстер-класи, нічні джеми і виступи джазових колективів на малій сцені.

Оргкомітет нагадує, що фестиваль «LIVE IN BLUE BAY-2009» був відзначений премією «Суспільне визнання» Кримської громадсбкої ради в номінації «Подія року» з врученням диплома і Гран Прі.

Організатори чекають, що розширення головного концертного майданчика на третину дозволить збільшити торішню цифру відвідувачів – минулого року їх було 15 тисяч.

Девіз фестивалю – «Щастя в кожному звуці».