У ГПУ кажуть, що Іващенко завдав збитків на 17 мільйонів

Колишньому виконувачу обов’язків міністра оборони України Валерію ІВАЩЕНКУ інкримінують надання незаконного дозволу на реалізацію цілісного майнового комплексу державного підприємства Міністерства оборони „Феодосійський судномеханічний завод”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня було порушено кримінальну справу стосовно В.ІВАЩЕНКА за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що він у листопаді минулого року, обіймаючи вказану посаду, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, у порушення вимог ч. 1 ст. 19 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” та п. 2. ст. 5 Закону України „Про приватизацію державного майна” підписав план санації щодо реалізації цілісного майнового комплексу державного підприємства Міністерства оборони України „Феодосійський судномеханічний завод”. Унаслідок таких дій державі спричинено збитків на суму понад 17 млн. грн.

24 серпня за поданням Генпрокуратури В.ІВАЩЕНКУ обрано запобіжний захід – взяття під варту.