Підлітки пограбували АЗС навпроти райвідділу міліції

У Вінниці двоє підлітків пограбували АЗС, яка знаходиться навпроти райвідділу міліції.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Вінницькій області.

До міліції надійшло повідомлення, що двоє невідомих скоїли крадіжку майже 15 тис. грн. і пачки печива. Було з’ясовано, що ввечорі один із працівників АЗС вийшов поговорити по телефону, а інший також відлучився. У цей момент двоє 16-річних підлітків зайшли у приміщення станції та забрали з каси денну виручку і печиво. Тікаючих хлопців побачили працівники АЗС та наздогнали одного з них. Наступного ранку інший сам прийшов до міліції, приніс викрадені гроші та написав явку з повинною.

Обидва раніше були судимі за крадіжки грошей з благодійних скриньок, які знаходяться майже в усіх аптеках Вінниці. Цього року хлопці вступили на навчання до одного з міських училищ.

Затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу.