Янукович візьме участь в святкуванні Дня шахтаря
20:08, 25 серпня 2010Суспільство
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"Напевно, буде вручення нагород"
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 28 серпня в місті Стаханові Луганської області візьме участь у святкуванні Дня шахтаря.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК.
«28 серпня у місті Стаханові відбудеться святкування Дня шахтаря. Там буде Президент», - сказав губернатор.
При цьому він додав, що рамках свята, «напевно, будуть урочисті збори, вручення нагород, відвідини трудових колективів».
«Це програма президентська, нас туди запрошують, і ми готуємо делегацію», - сказав А.БЛИЗНЮК.
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