Янукович візьме участь в святкуванні Дня шахтаря

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 28 серпня в місті Стаханові Луганської області візьме участь у святкуванні Дня шахтаря.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Донецької обласної державної адміністрації Анатолій БЛИЗНЮК.

«28 серпня у місті Стаханові відбудеться святкування Дня шахтаря. Там буде Президент», - сказав губернатор.

При цьому він додав, що рамках свята, «напевно, будуть урочисті збори, вручення нагород, відвідини трудових колективів».

«Це програма президентська, нас туди запрошують, і ми готуємо делегацію», - сказав А.БЛИЗНЮК.