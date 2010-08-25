СБУ: м'ясо до виправних колоній постачалося тільки "на папері"

Співробітники Управління СБУ в Одеській області виявили розтрату 29 млн. грн., виділених з державного бюджету для забезпечення м`ясопродуктами закладів Департаменту з питань виконання покарань.

Про це повідомили сьогодні УНІАН в прес-групі УСБУ.

Як уточнив керівник прес-групи Ігор СКУРТОВ, «під час перевірки складів м`ясопереробного підприємства співробітниками СБУ і КРУ спільно з податківцями зафіксовано нестачу понад тисячі тонн яловичини, яка мала знаходитися там на зберіганні, згідно з наявною документацією».

Встановлено, що м`ясопродукти тривалий час взагалі «не вироблялися у зв`язку зі зношеністю устаткування і виходом з ладу виробничих потужностей, а складські приміщення й холодильне устаткування виявилися не придатними для зберігання м`ясопродуктів».

«М`ясо ж у виправні колонії поставлялося тільки "на папері" і списувалося на харчування ув’язнених. Хоча грошові кошти на закупівлю м`ясопродуктів були одержані в лютому цього року і привласнені організаторами оборудки», - сказав І.СКУРТОВ.

За фактом розтрати держкоштів в особливо великих розмірах порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.