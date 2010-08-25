Горять склади отрутохімікатів

На Сумщині у Середина-Будському районі горить склад отрутохімікатів - велетенський ангар із майже тисячею тонн отрути.

Про це повідомляється на сайті новинної телепрограми ТСН каналу “1+1”.

Хімікати туди почали звозити ще з 70-го року для тимчасового зберігання, утім, до утилізації так і не дійшло.

Поруч зі складами розташовані два села - саме їхні мешканці почали задихатися від ядучого диму і повідомили в МНС.

Про причини займання поки що невідомо. В МНС припускають, що, найімовірніше, це волога. Напередодні була злива, й через дірявий дах дощова вода могла потрапити на отрутохімікати, це і спричинило реакцію і тління - звідти повалив ядучий дим.

Бригади рятувальників до гасіння поки що не приступають - вода або ж піна можуть лише посилити хімічну реакцію. Очікують прибуття групи радіаційного та хімічного захисту і результатів спеціальної лабораторії.

В МНС запевняють, що небезпеки для жителів довколишніх сіл уже немає, бо рятувальники обмежили доступ кисню в склад і дещо уповільнили хімічну реакцію. Тож про евакуацію населення не йдеться.

Утім, мешканці кажуть, що і досі відчувають ядучий запах, скаржаться на головний біль та подразнення очей. Дехто, не чекаючи рішення про евакуацію, виїжджає до родичів, подалі від хімскладу.