У ДТП загинув начальник Харківського метрополітену
10:18, 26 серпня 2010Суспільство
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Аварія на трасі Харків – Херсон
Генеральний директор КП «Харківський метрополітен» Сергій Мусеєв загинув у автокатастрофі.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі метрополітену.
Аварія сталася на трасі Харків – Херсон ввечері 25 серпня.
Виконавчий комітет Харківської міської ради висловловив співчуття родині та близьким загиблого.
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