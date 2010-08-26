У ДТП загинув начальник Харківського метрополітену

10:18, 26 серпня 2010
Суспільство
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Аварія на трасі Харків – Херсон

Генеральний директор КП «Харківський метрополітен» Сергій Мусеєв загинув у автокатастрофі.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі метрополітену.

Аварія сталася на трасі Харків – Херсон ввечері 25 серпня.

Виконавчий комітет Харківської міської ради висловловив співчуття родині та близьким загиблого.

 

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