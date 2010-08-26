У ДТП загинув начальник Харківського метрополітену

Аварія на трасі Харків – Херсон

Генеральний директор КП «Харківський метрополітен» Сергій Мусеєв загинув у автокатастрофі. Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі метрополітену. Аварія сталася на трасі Харків – Херсон ввечері 25 серпня. Виконавчий комітет Харківської міської ради висловловив співчуття родині та близьким загиблого.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter