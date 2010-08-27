Волинь і Лодзьке воєводство уклали угоду

Між Волинською обласною державною адміністрацією, Волинською обласною радою України та лодзьким воєводою і маршалком Лодзького воєводства Республіки Польща підписано Угоду про співробітництво. Вона сприятиме розвитку взаємовигідних партнерських двосторонніх відносин, повідомили УНІАН у прес-службі Волинської ОДА.

Від Волині Угоду підписали голова облдержадміністрації Борис КЛІМЧУК та голова облради Анатолій ГРИЦЮК. Польську сторону представляли воєвода Йоланта ХЕЛМІНСЬКА та маршалок Влодзімєж ФІСЯК.

Згідно з угодою, співпраця Волині з Лодзьким воєводою реалізовуватиметься у сферах охорони культурної спадщини та національної пам`яті у співробітництві з Радою охорони пам`яті боротьби та мучеництва, а також європейської інтеграції, транспортної інфраструктури та розвитку бізнесу. А, співробітництво області з маршалком Лодзького воєводства розвиватиметься в галузях промисловості, сільського господарства, транспорту і торгівлі; науки, техніки, освіти та охорони здоров`я, а також культури, спорту і туризму, екології і раціонального використання природних ресурсів.

Як зазначив Б.КЛІМЧУК, українсько-польські відносини в усіх галузях динамічно розвиваються і Волинь надалі відкрита до подальшої співпраці. "Акцент маємо робити на співпраці молодих людей. Приємно, що українсько-польські харцери мають можливість налагоджувати контакти. Наше завдання - створити їм зелені коридори, адже молодь обох країн буде будувати нову Україну та Польщу", - наголосив голова облдержадміністрації.

Воєвода Лодзького воєводства відзначила, що польська сторона зацікавлена у широкому залученні місцевих ділових кіл до інвестиційних проектів у різних сферах Волині. Вона висловила переконання, що Угода сприятиме розвитку дружніх відносин між Україною та Республікою Польща: "Такий документ відкриває новий етап спільної роботи. Разом з представниками волинської влади будемо реалізувати двосторонні проекти, обмінюватися досвідом та інформацією. Співпраця розвиватиметься на різних рівнях і, в першу чергу, спиратиметься на людські взаємини", - підкреслила Й.ХЕЛМІНСЬКА.

У свою чергу В.ФІСЯК наголосив на активізації роботи з охорони національної пам`яті, зокрема, з упорядкування українсько-польських кладовищ.

Також, у рамках візиту на Волинь члени делегації Лодзького воєводства оглянули молодіжний табір польських харцерів, що розташований у лісі поблизу села Костюхнівка Маневицького району, а також взяли участь в урочистій лінійці та покладанні квітів до могил польських військових, які загинули під час Другої світової війни.