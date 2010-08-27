На Сєверодонецькому «Азоті» сталася пожежа

Сьогодні о 01.35 у м. Сєверодонецьк Луганської області на території ЗАТ „Сєверодонецьке об’єднання “Азот” стався порив зовнішнього газопроводу з послідуючим загоранням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, відповідний газопровід діаметром 250 мм, тиск 35 атм, використовується для подачі природного газу в цех з виробництва аміаку.

О 01.58 загорання ліквідовано шляхом перекриттям засувки. Підрозділи Державної пожежної охорони здійснювали заходи з охолодження конструкцій.

Жертв та постраждалих немає.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Луганській області.