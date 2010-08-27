Мер Немирова вийшов з-під арешту, але додому не прийшов

Слідче управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Вінницькій області оголосило в розшук мера Немирова Віктора КАЧУРА, якому Ленінський районний суд Вінниці змінив запобіжний захід з утримання під вартою на підписку про невиїзд.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС у Вінницькій області.

В.КАЧУР був оголошений у всеукраїнський розшук в зв’язку з тим, що наразі немає даних про його місцезнаходження, пояснили в міліції.

Підслідний також не з’явився за місцем проживання після звільнення його з-під арешту за рішенням суду.

Як повідомляв УНІАН, Ленінський районний суд Вінниці 20 серпня ухвалив рішення змінити запобіжний захід відносно мера Немирова В.КАЧУРА, затриманого за хабар у 1,85 млн. грн., із утримання під вартою строком на підписку про невиїзд.

В.КАЧУР був затриманий у приміщенні міськради під час передачі хабара від директора відкритого акціонерного товариства за вирішення питання про передачу земельної ділянки площею 1,5 га в оренду з подальшим її викупом. Прокуратура Вінницької області порушила кримінальну справу за ст. 368 ч. 3 (отримання хабара в особливо великих розмірах посадовою особою) Кримінального кодексу.

26 червня Ленінський райсуд Вінниці заарештував В.КАЧУРА на 2 місяці.