Уряд завершив формування антикорупційних підрозділів

Заступник міністра Кабінету міністрів України - Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики Андрій БОГДАН заявляє про завершення формування антикорупційних підрозділів в органах виконавчої влади.

Як повідомили УНІАН в Бюро з питань антикорупційної політики, про це А.БОГДАН заявив сьогодні під час установчої наради з керівниками антикорупційних підрозділів, створених у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади.

А.БОГДАН закликав новопризначених керівників сумлінно виконувати свою роботу й акцентував увагу на найбільш важливих її сферах. Зокрема, уточнив він, йдеться про здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, аналіз ризиків корупційних проявів у сфері відання відповідних органів виконавчої влади та надання уряду пропозицій щодо їх усунення, участь підрозділів у проведенні антикорупційної експертизи проектів актів, що готуються у цих органах.

У свою чергу директор Бюро з питань антикорупційної політики Руслан РЯБОШАПКА вважає, що антикорупційні підрозділи повинні спрямувати свою увагу на виконання першочергових завдань. "Наше завдання - допомогти керівникам таких підрозділів у визначенні пріоритетів, наданні методичних рекомендацій, іншої інформації, яким чином найбільш ефективно використовувати надані урядом повноваження з метою створення ефективних антикорупційних запобіжників у відповідних сферах. Крім того, важливо налагодити постійний двосторонній обмін інформацією між урядовим уповноваженим, Бюро з питань антикорупційної політики та підрозділами із запобігання корупції, що важливо для корегування урядової антикорупційної політики", - зазначив він.

А.БОГДАН підкреслив, що протидія корупції є одним із найбільш важливих пріоритетів для влади, а тому уряд жорстко реагуватиме на будь-які прояви недоброчесної поведінки в органах виконавчої влади. У зв’язку з цим, за його словами, Кабінет міністрів покладає серйозні сподівання на ефективність роботи підрозділів з питань запобігання та протидії корупції та очікує від них конкретних результатів роботи уже найближчим часом.