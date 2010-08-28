Фестиваль бойових єдиноборств відкривається в Любечі

28 серпня у селищі Любеч (Ріпкинський район на Чернігівщині) відбудеться ІІІ Відкритий фестиваль традиційної слов’янської культури та бойових єдиноборств "Київська Русь".

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Чернігівської облдержадміністрації.

Програма фестивалю передбачає урочисте покладання квітів до пам’ятника з нагоди 900-річчя Любецького з’їзду князів на Замковій горі та відкриття пам’ятника давньоруським князям Олегу й Ігорю.

Також упродовж дня триватиме святково-видовищна і концертна програма – виступи творчих колективів Чернігівщини та гостей фестивалю, показові виступи клубів історичного фехтування, шкіл бойових єдиноборств, трюкових колективів і спортивних клубів. А завершать фестиваль "Київська Русь" виступи етно-рок колективів, фаер-шоу та святковий феєрверк.

Крім того, під час проведення фестивалю на території стадіону селища працюватимуть святкова торгівля; виставка-ярмарок "Містечко майстрів", виставка-експозиція "Любеч стародавній" та презентації територіальних громад Чернігівщини. Діятимуть дитячий театралізований ігровий майданчик, майданчик "Забави молодецькі" – за участю клубів слов’янських єдиноборств.