Україна постачала зброю до 14 країн (список проданого)

Україна в 2009 році постачала зброю до 14 країн, згідно із звітом для Реєстра звичайних озброєнь ООН.

Традиційно активною була військово-технічна співпраця з Азербайджаном: 29 БТР-70, 29 одиниць 122-міліметрових самохідних гаубиць 2C1 "Гвоздика" і 6 одиниць 152-міліметрових самохідних гаубиць 2С3 "Акація", один навчально-бойовий винищувач МіГ-29УБ, 11 вертольотів Мі-24.

Найбільшим імпортером української бронетехніки був Чад, який купив 50 БМП і 4 БТР-3Е (у 2008-му ця країна придбала 80 українських БМП-1 і 8 БТР-3Е). Ірак продовжив купувати українські броньовані евакуаційні машини БРЕМ після пробної партії в 2008 році. У 2009-му поставлено вже 26 одиниць (у варіанті БРЕМ-1У). Значно знизився об`єм торгівлі зброєю з Грузією: грузинська армія поповнилася тільки 5 українськими БТР-70. 16 легких броньованих багатоцільових тягачів із встановленим дистанційно керованим модулем ШТУРМ (МТ-ЛБМШ) придбала М’янма.

США купили один БТР-3Е1.

Білорусь ввезла з України 50 демілітаризованих комплексів безпілотної тактичної розвідки Ту-143 (ВР-3) "Рейс", Екваторіальна Гвінея - два військово-транспортних Ан-72 і два штурмовики Су-25. Єгипту був переданий військово-транспортний літак Ан-74Т-200А, постачання якого затримувалося. Латвія купила 3 легких літаки Л-39, Пакистан і США - по одному літаку-заправнику Іл-78, Чад - навчально-бойовий штурмовик Су-25УБ. ОАЕ одержали за контрактом два транспортні вертольоти Мі-8Т.

Ракети купували в Україні Алжир (40 одиниць), Білорусь (18) і США (5). Тип озброєння не уточнюється, але, швидше за все, йдеться про авіаційні ракети, зауважує РосБізнесКонсалтинг. Велика Британія імпортувала 18 ракет до ПЗРК "Голка-1", а США - 175 одиниць ракет і пускових механізмів до ПЗРК "Голка", "Голка-1" і "Стріла-3".