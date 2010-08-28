Викладачі й студенти помоляться за вдалий навчальний рік

З благословення Митрополита Сімферопольського й Кримського ЛАЗАРЯ традиційний міжвузівський молебень буде відслужено 2 вересня в Сімферополі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Сімферопольської та Кримської єпархії УПЦ, студенти вузів зберуться в Кафедральному Петропавлівському соборі для того, щоб одержати благословення перед початком нового навчального року.

"Такі зустрічі в храмі, організовані Центром молодіжних ініціатив, проходять не лише на початку вересня, але й напередодні екзаменаційних сесій. Щоразу на них збирається все більше викладачів, аспірантів і студентів", - зазначили в єпархії.

Почнеться молебень о 18.00.