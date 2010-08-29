Директор Євро-2012: ми тепер набагато більше впевнені в успіху

Директор Турніру Євро-2012 Мартін КАЛЛЕН відзначив прогрес у підготовці Харкова до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час урочистого відкриття у Харкові нового пасажирського терміналу міжнародного аеропорту.

«Ми бачимо великі зміни і прогрес за останні чотири місяці. Ми дуже задоволені цим кроком вперед у правильному напрямку. У наступні 16 місяців ще багато слід зробити, але ми набагато більше впевнені в успіху в 2012 році», - сказав М.КАЛЛЕН.

«Дуже добре, - додав він, - що все зроблено вчасно, ви бачите, що обіцянки здійснюються, і це чудово, що відкритий новий термінал. Тепер ми можемо бачити нашу гарну спільну роботу. Я думаю, що це дуже гарний аеропорт, і він змінить життя міста, буде великий рух, багато людей, і це - здорово».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Харкові відбулося урочисте відкриття новозбудованого терміналу міжнародного аеропорту в рамках підготовки України до Євро-2012. У заходах взяв участь і виступив з промовою Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Термінал відкрито на кілька місяців раніше запланованого. Об’єкт повністю споруджений за кошти приватного інвестора Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО. Загальна вартість проекту – близько 80 млн. дол.