Свекор зарізав невістку на очах в онука

У Тростянецькому районі Сумської області свекор у розпалі сімейного конфлікту вбив свою невістку.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними міліції, 67-річний злочинець двічі перерізав горло дружині свого сина, в результаті чого вона померла.

Причиною такої агресії правоохоронці називають майнові домагання невістки, яка після 15 років заміжжя подала на розлучення.

“Це не давало спати ночами свекру, оскільки жінка вимагала негайного розділу квартири, де мешкала разом зі свекром та двома дітьми. Через взаємні претензії в родині часто виникали скандали. Їх апогеєм і стала та сварка на очах у внука, коли свекор у гніві схопив ножа і вдарив ним 32-річну невістку. Остання померла на місці. Двоє її дітей залишилися сиротами”, - зазначили у прес-службі обласного главку міліції.

Стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за статтею 151 («умисне вбивство») Кримінального кодексу України. Злочинцеві загрожує 15 років позбавлення волі.