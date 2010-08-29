Школу будували 18 років

У селищі Драбів Черкаської області завершилось 18-річне будівництво загальноосвітньої школи.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами начальника Головного управління освіти і науки Черкаської ОДА Івана ШАРАПИ, на добудову цієї школи з обласного бюджету 2010 року виділено 9,65 млн. грн..

“Це і дозволило завершити об’єкт до початку нового навчального року. Тепер це стане справжнім подарунком для освітян області”, – наголосив І. ШАРАПА.

Відкривати школу 1 вересня приїде голова Черкаської облдержадміністрації Сергій ТУЛУБ.