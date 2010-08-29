Семиноженко: ми поки що лише «суспільство телеглядачів»

За розвитком інформаційного суспільства Україна суттєво відстає не тільки від Росії, але і від Казахстану, Білорусі та інших країн СНД. Таку думку в інтерв`ю «Дзеркалу тижня» висловив голова Державного комітету з питань науки, інновацій та інформатизації Володимир СЕМИНОЖЕНКО.

«Я не думаю, що інформаційне суспільство можна побудувати. Воно має стати інформаційним», - вважає він.

За словами В.СЕМИНОЖЕНКА, для цього суспільству належить вирішити три завдання: подолання цифрової нерівності; вирішення проблеми доступності інформаційно-комунікаційних технологій, що впирається у комп`ютерну грамотність; розвиток електронної або цифрової демократії.

«Це - одна частина. Друга частина - це інформаційні технології. Сфера розвитку програмного продукту, електронне управління країною, електронна комерція, електронна освіта, електронна медицина, - відзначив він. - І, нарешті, це все, що пов`язане зі сферою комунікацій. Оптоволкно - від кожного села, від кожної школи до будь-якого органу виконавчої влади, до кожної квартири. Тобто все, що пов`язано з комунікаціями, має бути розвиненим».

В.СЕМИНОЖНЕКО також висловив думку, що Україна поки що перебуває на початку становлення інформаційного суспільства.

«Ми зараз швидше «суспільство телеглядачів», ніж інформаційне суспільство. І нам як суспільству в цілому зараз належить здійснити перехід від пасивного споглядання до активного управління інформацією», - розповів він.