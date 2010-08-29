Влада утримує ціни на хліб до виборів

Власник ТОВ “Агробізнес” (Волочиськ) Олег СОБУЦЬКИЙ - другого за потужністю у Хмельницькій області хлібопекарського підприємства наголошує, що чинна влада штучно утримує ціни на хліб до виборів.

Про це він повідомив кореспонденту УНІАН.

“Я отримав письмову вказівку, щоправда, від губернатора Тернопільської області Михайла ЦИМБАЛЮКА, який просить утриматися від підвищення цін на хліб протягом двох місяців. Себто, до виборів”, - зауважив він.

Такий крок влади О.СОБУЦЬКИЙ розцінює як тиск на приватний бізнес. “Щомісяця наше підприємство несе збитки на 1,5 мільйона гривень. Справа в тому, що при нинішніх цінах деякі види хлібів є збитковими у виробництві. А ціна на дріжджі, маргарин, борошно щодня зростає на очах”, - додав хлібопекар.

На його думку, вихід із ситуації полягає у незначному підвищенні вартості, як соціальних сортів хліба, так і інших сортів, попередньо, на 10-15 копійок.

Як повідомляв УНІАН, голова Хмельницької ОДА Василь ЯДУХА під час прямої телефонної лінії повідомив, що не бачить суттєвих підстав для зростання в області цін на хліб. “Будь-яких передумов, щоб зростала вартість хліба немає. Є проблема приватних структур, які забезпечують регіон хлібобулочними виробами. Деякі з них на власний розсуд ставлять розцінки на хліб”, - впевнений він. Очільник краю розповів, що у двох районах - Волочиському і Кам’янець-Подільському - підвищилася вартість хліба на 40 копійок.