Путін запустив нафтопровід до кордону з Китаєм

Прем`єр-міністр Росії Володимир Путін урочисто відкрив нафтопровід до кордону з Китаєм в селищі Сковородіно (Амурська область), повідомляє Бі-Бі-Сі.

З китайського боку ще треба прокласти 930 км трубопроводу, сказав Путін, висловивши певність, що ця робота буде завершена цього року.

Російський прем`єр наголосив, що нафтопровід дасть змогу постачати до країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону 30 млн., а в перспективі і 50 млн. тонн нафти за рік, що буде "помітною конкуренцією європейському маршрутові".