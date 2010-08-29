Порушено кримінальну справу за підпал лісових масивів

Сумська прокуратура порушила кримінальну справу за фактом пошкодження вогнем лісових масивів, зелених насаджень, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності та її залишків на землях сільськогосподарського призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прес-служби облпрокуратури, дослідчою перевіркою встановлено, що внаслідок спалювання стерні та залишків соломи на полях державного підприємства «Правдинське» Великописарівського району вогонь перекинувся на лісосмуги, що росли навколо. Пошкоджено 733 дерева, сума збитків складає майже 280 тисяч гривень. До того ж, на всій площі полів від дії високої температури знищена вся мікрофлора та мікрофауна.

Справа знаходиться на особливому контролі прокуратури області. Досудове слідство має виявити винуватця, якому за заподіяне лихо загрожує термін від 5 до 10 років.