Ціни на хліб на Хмельниччині - одні з найнижчих

Для стабілізації цінової ситуації на ринку хліба Хмельниччині з інтервенційного фонду врожаю 2006-2009 років щомісячно виділяють 1040 тонн пшеничного та 280 тонн житнього борошна.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови Хмельницької облдержадміністрації з питань АПК Володимир ГАЛИЩУК.

За його словами, рівень роздрібних цін на хліб у Хмельницькій області є одним із найнижчих в Україні.

“Зокрема, хліб з борошна першого ґатунку коштує 3,43 грн. за кілограм (по Україні - 3,59 грн/кг), хліб житньо-пшеничний - 3,29 грн. за кілограм (по Україні - 3,53 грн/кг)”, - зауважив посадовець.

В.ГАЛИЩУК додав, що за 7 місяців цього року в області вироблено майже 54 тис. тонн борошна, що на 11 тис. тонн більше, ніж за відповідний період минулого року. Темп росту становив 103%.

Раніше голова Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Віталій ОЛУЙКО повідомив, що очолюване ним відомство рекомендувало місцевим органам влади провести інтервенцію борошна на ринки області через Держрезерв і Аграрний фонд.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня голова Хмельницької ОДА Василь ЯДУХА наголосив, що не бачить суттєвих підстав для зростання в області цін на хліб. Він повідомив, що у двох районах - Волочиському і Кам’янець-Подільському - вартість хліба підвищилася на 40 копійок.

28 серпня власник другого за потужністю у Хмельницькій області хлібопекарського підприємства ТОВ “Агробізнес” (Волочиськ) Олег СОБУЦЬКИЙ заявив, що діюча влада штучно утримує ціни на хліб до виборів.