Путін вважає завищеними ціни на бензин у Росії

Прем`єр-міністр Володимир Путін на зустрічі з будівельниками дороги Хабаровськ-Чита в неділю назвав завищеними ціни на бензин у Росії, повідомив про плани виділити 40 мільярдів рублів на будівництво дороги до Магадана, а також підтримав пропозицію зобов`язати дорожніх будівельників стежити за станом трас, повідомляє РІА "Новости".

«Я вважаю, що в Росії ціни на бензин дуже високі... Ми намагаємося боротися з цим. Перевіряємо. За розрахунками начебто все правильно. Треба, мабуть, уважніше подивитися ці розрахунки», - сказав прем`єр, відповідаючи на запитання одного з робітників.