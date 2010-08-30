Київський фунікулер закривають на ремонт
09:22, 30 серпня 2010Суспільство
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З 1 вересня до 1 жовтня на київському фунікулері проводитимуться ремонтні роботи. Про це повідомляє офыцыйний веб-портал Київської міської влади.
Відповідне розпорядження "Про регламентні і ремонтні роботи на фунікулері" було підписане виконуючим обов`язки голови КМДА Олександром Поповим.
Згідно з розпорядженням, комунальне підприємство "Київпастранс" повинне виконати протягом даного періоду планові ремонтні роботи.
Зокрема, йдеться про обстеження і профілактичний ремонт.
Регламентні роботи на фунікулері проводяться щорічно для забезпечення його подальшої надійної експлуатації.
Фунікулер був відкритий 7 травня 1905 року.
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