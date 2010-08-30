Київський фунікулер закривають на ремонт

З 1 вересня до 1 жовтня на київському фунікулері проводитимуться ремонтні роботи. Про це повідомляє офыцыйний веб-портал Київської міської влади.

Відповідне розпорядження "Про регламентні і ремонтні роботи на фунікулері" було підписане виконуючим обов`язки голови КМДА Олександром Поповим.

Згідно з розпорядженням, комунальне підприємство "Київпастранс" повинне виконати протягом даного періоду планові ремонтні роботи.

Зокрема, йдеться про обстеження і профілактичний ремонт.

Регламентні роботи на фунікулері проводяться щорічно для забезпечення його подальшої надійної експлуатації.

Фунікулер був відкритий 7 травня 1905 року.