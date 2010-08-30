На міжбанку долар почав день з падіння

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,8855/7,8895 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися – 0,2568/0,2571 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,0285/10,0365 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар практично не змінилися – 1,2721/1,2723 дол./євро (п`ятниця, 27 серпня, – 1,2724/1,2726 дол./євро).

У п`ятницю, 27 серпня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,8857 грн./дол.