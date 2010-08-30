На завтра Україні обіцяють погіршення погоди

Завтра у зв`язку з переміщенням в Україну циклону із заходу характер погоди зміниться: у західних областях пройдуть сильні дощі, у карпатському регіоні дуже сильні.

Температура на заході вночі 7-12°, вдень 10-15°; у Карпатах вночі та вдень 4-9° тепла, повідомили УНІАН в Укгідрометцентрі.

На решті території мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень (крім сходу, Криму та Приазов`я) короткочасні дощі, у Житомирській та Вінницькій областях місцями сильні.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів 15-20°; вдень 19-24°, у південній та східній частині 26-31°.

В Україні, крім сходу, Криму та Приазов`я, місцями грози, в окремих районах град, пориви вітру та шквали вітру 15-22 м/с, на високогір`ї Карпат 25-30 м/с.

Вітер південно-східний з переходом на заході на північно-західний, 7-12 м/с.

У Київській області у вівторок вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 19-24°. У Києві температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 23-26°, у Дніпрі біля Києва 21°.