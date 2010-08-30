У Тернополі жінка викинула новонароджену дитину на смітник

У Тернополі матір викинула новонароджену дитину на смітник.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, мертве немовля виявили жителі багатоповерхівки на вул. Тарнавського у пакеті, захованому в коробку з-під взуття. Увагу жителів привернули коти, які намагалися витягнути пакет. Люди відразу повідомили про знахідку в міліцію.

Через чотири дні правоохоронці встановили особу матері, перевіривши жінок, які перебували на обліку у медичних закладах. Як виявилося, жінка мешкала неподалік.

Міліціонерам вона пояснила, що боялася зізнатися чоловікові у вагітності. За її словами, після передчасних пологів, які проходили вдома, вона поклала новонароджене дитя біля себе. Але коли побачила, що дівчинка посиніла, вирішила викинути новонароджену в смітник, а не дзвонити на швидку.

Наразі лікарі з’ясовують, чи були передчасні пологи викликані штучно. Після вивчення усіх обставин та проведених відповідних експертиз правоохоронці вирішуватимуть, чи порушувати кримінальну справу проти матері.