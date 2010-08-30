Костусєв виклав карти: дефіцит гречки в Україні - 60 тисяч тонн

Антимонопольний комітет України вважає, що ситуація на ринку гречки викликана об`єктивними чинниками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час круглого столу в Києві голова комітету Олексій КОСТУСЄВ.

Він відзначив, що комітет стурбований ситуацією на ринку гречки, проте вважає, що ситуація викликана об`єктивними чинниками. Голова АМК сказав, що в Україні щорічно скорочуються посівні площі під цією культурою і знижується її врожайність. Так, у 2010 році посівні площі під гречкою становили 215 тис. га проти 273 тис. га в 2009 році, і 425 тис. га в 2005 році.

О.КОСТУСЄВ, посилаючись на прогнози експертів, повідомив, що цього року валовий збір гречки становитиме 160 тис. тонн, що дасть змогу виробити 90 тис. тонн гречаної крупи. При цьому, за оцінками експертів, внутрішнє споживання цього продукту в Україні становить 150 тис. тонн в рік.

О.КОСТУСЄВ відзначив, що, враховуючи прогнози експертів в поточному році, Україну очікує дефіцит гречаної групи, наголосивши, що це об`єктивна ситуація. Він відзначив, що раніше до України надходила гречана крупа з Російської Федерації, яка була дешевшою за українську і змушувала українських виробників знижувати ціни.

А цього року в РФ також дефіцит цієї культури, і вона сама змушена імпортувати її з Китаю.

О.КОСТУСЄВ повідомив, що для стабілізації ситуації на ринку гречаної групи АМК звернувся до Президента України і прем`єр-міністра з низкою пропозицій, зокрема, комітет пропонує для підвищення валового збору гречки ввести регулювання сівозміни, також рекомендує закупити в продовольчі резерви гречку урожаю 2010 року в обсягу 10% річного споживання, тобто не менш як 15 тис. тонн.

Крім того, АМК виступає за введення регулювання цін на гречану крупу на всьому виробничому циклі – від виробництва, упакування, до роздрібних мереж.