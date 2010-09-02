Мінтранс винайшов інспекцію, яка контролюватиме всіх

Контролем безпеки на транспорті займатиметься один орган - Українська інспекція з нагляду за безпекою на транспорті (Укртрансінспекція). Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України, міністерство розробило і виносить на громадське обговорення відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України.

Згідно з проектом, Укртрансінспекція є урядовим органом, який діє у складі Мінтрансзв‘язку і підпорядковується йому.

Укртрансінспекція здійснюватиме державний нагляд за дотриманням вимог законодавства, норм і стандартів у сфері транспорту, зокрема, щодо забезпечення безпеки перевезень юридичними і фізичними особами, підприємствами, установами й організаціями. Вона також контролюватиме дотримання вітчизняними й іноземними перевізниками норм міжнародних конвенцій і договорів про міжнародний транспортне сполучення.

Урядовий орган матиме право проводити технічні розслідування транспортних пригод, здійснювати аналіз причин, через які вони сталися, вести облік таких пригод і вживати заходів для запобігання їх повторенню.

Крім того, Укртрансінспекція здійснюватиме нагляд за сертифікацією у сфері транспорту, узгоджуватиме проекти технічних умов і регламентів, норм, стандартів на транспортні засоби, рухомий склад, проекти будівництва нових і реконструкції існуючих об`єктів транспортної інфраструктури тощо.

Передбачається, що Укртрансінспекція виступить правонаступником Головної державної інспекції на автомобільному транспорті і Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства, які буде ліквідовано.

Як відзначають у міністерстві, створенню єдиної Укртрансінспекції передуватиме значна робота. У встановленому законодавством порядку буде проведено заходи з ліквідації Головної державної інспекції на автомобільному транспорті і Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства.

Міністерство фінансів, у свою чергу, має передбачити фінансування для утримання інспекції за рахунок загального фонду державного бюджету окремим рядком.