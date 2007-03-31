Люди Луценка їдуть до Києва

Підтримати акцію опозиції до Києва прибувають люди зі Львова – в суботу вранці вони 5 автобусами до столиці.

Переважно це представники громадянського руху "Народна самооборона", який очолює екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, повідомляє канал.

Вони кажуть, що бачать у Луценку "майбутнє України" і запевняють, що охочих поїхати до Києва могло бути більше, але за браком часу до столиці приїдуть всього 200 людей. Після акції опозиції, вже на вечір вони повернуться до Львова.

Як відомо, опозиційні лідери закликають своїх прихильників вийти на Майдан Незалежності попри рішення Шевченківського суду столиці.

За підрахунками опозиціонерів, підтримати їх також прийдуть майже 100 тисяч однодумців.

Водночас, за повідомленням прес-служби МВС, на 10.00 31 березня з регіонів до Києва прибуло 275 автобусів із понад 9 тисячами осіб. Очікується прибуття 282 автобусів, якими до столиці перевозять понад 10 тисяч громадян.

Понад 3,1 тисяч осіб прибули до столиці 11 потягами. За інформацією МВС, очікується прибуття 22 потягів з 4,8 тисяч учасниками акцій.

Українська правда