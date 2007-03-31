У Криму побили журналістів, які знімали відправку потягів з прихильниками Януковича

У Сімферополі побили знімальну групу ТРК «Черноморская».

Як повідомляє офіційний сайт громадянського руху “Народна самооборона”, інцидент стався 30 березня, коли журналісти знімали відправку спец потягів Сімферополь-Київ з прихильниками Партії регіонів. За словами журналістки Олени МЕХАНІК, представники мас-медіа намагалися зняти на відео як молоді люди вантажать продукти у потяг та записати з ними інтерв’ю. Однак, спочатку це перешкодила зробити провідниця, пізніше до них підійшов старший чоловік, на думку журналістів це був старший групи, і почав просто виштовхувати їх з потяга, намагаючись забрати камеру. О.МЕХАНІК зазначила, що на пероні вона поспілкувалася з одним із лідерів кримських регіоналів Петром ЗАПОРОЖЦЕМ, який їй сказав, що журналісти не мають запрошення, а отже, не можуть знімати. Водночас, він підтвердив, що спецпотяг прямує до Києва для перевезення прихильників Партії регіонів. Переважно, це молоді хлопці, які мають із собою чималі запаси їжі та інші пристосування для проживання на вулиці.

Зараз журналісти пишуть скаргу до прокуратури з вимогою з’ясувати обставини конфлікту, який має всі ознаки злочину за статтею 171 Кримінального кодексу (перешкоджання професійній діяльності журналістів).